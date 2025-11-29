Центровой Леон Радошевич перешел в «Тревизо»
Леон Радошевич продолжит карьеру в «Тревизо».
35-летний хорватский центровой Леон Радошевич (208 см) будет выступать Италии. О подписании игрока объявил «Тревизо».
Прошлый сезон ветеран провел в «Дубае», набирая 4,4 очка и 3,1 подбора за 17,1 минуты в Адриатической лиге.
Это сезон лиги Радошевич начал в «Сплите», на его счету 12 очков, 4,5 подбора и 2 передачи за 23,6 минуты в среднем.
Центровой поможет «Тревизо» в национальном чемпионате, где клуб пока идет на последнем месте с результатом 1-8.
Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4178 голосов
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Тревизо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости