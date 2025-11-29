Леброн Джеймс об Остине Ривзе: «Как давно я говорил вам, что он чертовски хорошо умеет играть? Так что ничего нового»
Джеймс отметил, что давно разглядел в Ривзе отличного игрока.
После сегодняшней победы над «Далласом» (129:119) форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос, что его удивляет в игре защитника «озерников» Остина Ривза.
«Ничего. Я же вам говорил. Как давно я вам говорил, что он чертовски хорошо умеет играть? Так что ничего нового. Эй Ар, он великолепен», – заключил Джеймс.
Ривз стал самым результативным игроком сегодняшнего матча, набрав 38 очков (12 из 15 с игры, 6 из 8 трехочковых, 8 из 9 штрафных).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
