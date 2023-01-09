Дарко Руссо: «В первой четверти нас обыграли как детей»

Главный тренер « » Дарко Русоо прокомментировал поражение в выездном матче регулярного чемпионата лиги ВТБ от «Самары» (82:87).

«Сейчас в раздевалке я сказал своим игрокам, что все плохое случилось с нами в первой четверти. В стартовые 10 минут мы играли ужасно – без энергии, без защиты, без передач, без всего. 13:28 – на этом игровом отрезке они обыграли нас как начинающих, как детей. Затем мы проснулись, показали хороший баскетбол, много сражались, но так и не сумели изменить результат.

В третьей четверти был момент, когда мы уступали «-3», но получили два подряд сумасшедших трехочковых и дважды плохо отзащищались, позволив «Самаре» вновь оторваться на 11 очков. На этом все закончилось», – заявил .

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