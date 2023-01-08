Дарко Руссо: «Нам нужно сыграть умно в нападении и жестко в защите»

Теги Автодор Единая лига ВТБ Дарко Руссо Самара Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо рассказал о задачах команды в выездном матче регулярного чемпионата Лиги ВТБ с «Самарой».

«У «Самары» действительно сильный состав с хорошим тренером. Ожидаю тяжелого матча и рассчитываю, что моя команда будет принимать в нападении лучшие решения, чем в предыдущей встрече с «Пармой».

Нам нужно сыграть умно в атаке и жестко в обороне. Если мы не станем по-настоящему жестко защищаться, то у нас не будет шансов на победу в Самаре», – заявил Руссо.

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