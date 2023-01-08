В Единой лиге ВТБ определились первая и вторая шестерки.

Первая шестерка:

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Вторая шестерка:

«Парма» «Самара» « » «Енисей» «Астана» «Минск»

В этом сезоне Единой лиги формат регулярного чемпионата подразумевает два этапа: первый и второй. Первый представляет собой классическую регулярку, а в рамках второго этапа команды делятся на шестерки и играют друг с другом еще в два круга. По итогам сегодняшних матчей определились обе шестерки.

Участники еще могут поменяться местами друг с другом, но теперь уже только внутри шестерок.

Таким образом, шестеро участников плей-офф-2023 Единой лиги ВТБ уже известны, неясны только их окончательные позиции. Главная интрига второй шестерки заключается в борьбе за два последних места в постсезонке, интрига у лучших в том, у кого будет преимущество площадки.

Второй этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет с конца января по конец марта.

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