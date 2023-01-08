В Единой лиге ВТБ определились первая и вторая шестерки
В Единой лиге ВТБ определились первая и вторая шестерки.
Первая шестерка:
ЦСКА УНИКС «Зенит» МБА «Нижний Новгород» «Локомотив-Кубань»
Вторая шестерка:
«Парма» «Самара» «Автодор» «Енисей» «Астана» «Минск»
В этом сезоне Единой лиги формат регулярного чемпионата подразумевает два этапа: первый и второй. Первый представляет собой классическую регулярку, а в рамках второго этапа команды делятся на шестерки и играют друг с другом еще в два круга. По итогам сегодняшних матчей определились обе шестерки.
Участники еще могут поменяться местами друг с другом, но теперь уже только внутри шестерок.
Таким образом, шестеро участников плей-офф-2023 Единой лиги ВТБ уже известны, неясны только их окончательные позиции. Главная интрига второй шестерки заключается в борьбе за два последних места в постсезонке, интрига у лучших в том, у кого будет преимущество площадки.
Второй этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет с конца января по конец марта.
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