Единая лига ВТБ. «Парма» – УНИКС, «Самара» сыграет с «Автодором»
В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.
Пермская «Парма» примет идущий вторым казанский УНИКС, «Самара» дома сыграет с саратовским «Автодором».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 января, 15.00, «УДС Молот»
- Дата проведения
- 8 января, 17.00, «Дворец спорта»
Положение команд: ЦСКА – 19-0, УНИКС – 17-2, Зенит – 14-4, МБА – 12-7, Нижний Новгород – 11-8, Локомотив-Кубань – 10-9, Парма – 8-11, Автодор – 7-12, Самара – 7-12, Енисей – 4-15, Астана – 3-15, Минск – 1-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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