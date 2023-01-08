Единая лига ВТБ. «Парма» – УНИКС, «Самара» сыграет с «Автодором»

В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ состоятся два матча.

Пермская «Парма» примет идущий вторым казанский , «Самара» дома сыграет с саратовским « ».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 19-0, УНИКС – 17-2, Зенит – 14-4, МБА – 12-7, Нижний Новгород – 11-8, Локомотив-Кубань – 10-9, Парма – 8-11, Автодор – 7-12, – 7-12, Енисей – 4-15, Астана – 3-15, Минск – 1-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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