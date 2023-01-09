Сергей Базаревич: «У «Самары» была пауза, мы перезагрузились и потренировались. Это дало результат»

Главный тренер «Самары» подвел итоги матча Лиги ВТБ с « » (87:82).

«У нас была пауза, мы перезагрузились, нам удалось потренироваться, чего не удавалось практически полтора месяца. И это дало результат. Мы хорошо защищались, несмотря на то, что пропустили 82 очка: «Автодор» попал тяжелые броски, за счет трехочковых оставался в игре, хотя казалось, что разница будет и побольше. Поздравляю наших игроков с победой.

То, что намечалось, мы выполнили. Конечно, еще пока далеко не идеал, но в плане защиты было дисциплинированно, благодаря этому мы и набрали 87 очков: много очков в переходах, что всегда вдохновляет.

Я доволен практически всеми игроками, кто выходил, хотя кто-то, возможно, мало сыграл. Надеюсь, мы будем больше верить друг в друга и в систему.

Неделя до матча с УНИКСом? УНИКС – большая команда, большая в прямом и переносном смысле, нам нужно будет найти что-то, чтобы ей противостоять. Будем пытаться что-то придумать», – заявил Базаревич.

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