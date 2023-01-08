Сергей Базаревич: «Мы понимаем важность матча с «Автодором»

Главный тренер «Самары» поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с « ».

«Мы понимаем важность матча. Мне кажется, мы достаточно неплохо тренировались. Надеюсь, сможем перенести это на игру. У нас есть некоторые пробелы в составе, но мы будем бороться.

Мы понимаем, что «Автодор» теперь один из наших главных конкурентов, и сделаем все чтобы добиться победы», – заявил Базаревич.

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