Лука Дончич подарил Егору Демину именные кроссовки
Звездный разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич отправил российскому защитнику Егору Демину три пары своих именных кроссовок.
Подарок Дончич передал через Кики Вильялобоса, представителя агентства BDA, которое работает с обоими игроками.
Три пары модели модели Luka 1 пришли накануне турнира Torneo Junior Ciutat de L’Hospitalet, который 16-летний Егор выиграл уже в подаренных кроссовках. У Демина и Дончича одинаковый размер ноги.
Российский баскетболист молодежного проекта «Реала» подвел итоги года и поблагодарил экс-игрока мадридской команды.
«Естественно, я не ожидал, для меня это стало сюрпризом. Этот подарок для меня очень ценен, больше даже ментально. Получив его, буду продолжать работать с дополнительной мотивацией.
Он остается моим кумиром и одним из любимых игроков, наравне с Кобе и некоторыми другими. Восхищаюсь его талантом и умением держать баланс, играя на себя и на команду. Для меня Лука является одним из самых умных игроков в мире на данный момент.
Год был интересным, я благодарен тем, кто был рядом. Сейчас важно выходить на новый уровень», – заявил Демин.
Россиянин считается одним из самых талантливых игроков в своем возрасте.
Суперзвезды НБА порой выходили на площадку в уродцах от странных брендов
В Мадриде – третий русский! Даниилу Столбецкому 15 лет, он занимался в ЦСКА и может вырасти до 215 см
Фото: BDA
Комментарии