«Лучший день в моей жизни». Дончич обошел Финли по количеству передач за «Даллас»
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич обошел бывшую звезду НБА Майкла Финли по количеству передач за «Мэверикс» и поднялся на 9-е место в истории клуба по этому показателю.
Словенец завершил матч против «Хьюстона» с 35 очками, 12 подборами и 13 передачами, увеличив показатель за карьеру до 2 395 передач. На счету Финли – 2 393.
После матча Дончич посмеялся над Финли, который в настоящее время занимает должность ассистента генерального менеджера «Далласа».
«Лучший день в моей жизни», – написал словенец под новостью о том, что Финли опустился на 10-е место.
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