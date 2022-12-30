«Лучший день в моей жизни». Дончич обошел Финли по количеству передач за «Даллас»

Теги Даллас Хьюстон Майкл Финли НБА фото Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич обошел бывшую звезду НБА Майкла Финли по количеству передач за «Мэверикс» и поднялся на 9-е место в истории клуба по этому показателю.

Словенец завершил матч против «Хьюстона» с 35 очками, 12 подборами и 13 передачами, увеличив показатель за карьеру до 2 395 передач. На счету Финли – 2 393.

После матча Дончич посмеялся над Финли, который в настоящее время занимает должность ассистента генерального менеджера «Далласа».

«Лучший день в моей жизни», – написал словенец под новостью о том, что Финли опустился на 10-е место.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену

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2 комментария

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Hafiz
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Лебарь
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Технический розовощекому за неуважение к старшому 😅
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