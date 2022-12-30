«Лучший день в моей жизни». Дончич обошел Финли по количеству передач за «Даллас»

Разыгрывающий «Далласа» обошел бывшую звезду НБА Майкла Финли по количеству передач за «Мэверикс» и поднялся на 9-е место в истории клуба по этому показателю.

Словенец завершил матч против « » с 35 очками, 12 подборами и 13 передачами, увеличив показатель за карьеру до 2 395 передач. На счету Финли – 2 393.

После матча Дончич посмеялся над Финли, который в настоящее время занимает должность ассистента генерального менеджера « ».

«Лучший день в моей жизни», – написал словенец под новостью о том, что Финли опустился на 10-е место.

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