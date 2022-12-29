«Даллас» организовал доставку пива для Луки Дончича после трипл-дабла с 60 очками

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Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич во вторник оформил исторический трипл-дабл в игре с «Нью-Йорком» – 60 очков, 21 подбор и 10 передач.

Вскоре после игры словенец произнес: «Я чертовски устал. Мне нужно пиво, чтобы восстановиться».

«Мэверикс» выложили видео, на котором показаны упаковки с пивом, предназначенные для Луки.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену

 

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1 комментарий

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Вадим flanec
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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