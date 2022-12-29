Разыгрывающий « » во вторник оформил исторический трипл-дабл в игре с «Нью-Йорком» – 60 очков, 21 подбор и 10 передач.

Вскоре после игры словенец произнес: «Я чертовски устал. Мне нужно пиво, чтобы восстановиться».

«Мэверикс» выложили видео, на котором показаны упаковки с пивом, предназначенные для Луки.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену