Карточка Луки Дончича продана на аукционе за рекордные 3,12 млн долларов

Коллекционная карточка с изображением звездного разыгрывающего была продана в четверг на аукционе PWCC за 3,12 миллиона долларов.

Это рекордная цена для баскетбольной карточки, проданной на открытом аукционе.

К карточке прилагается нашивка с игровой майки, в которой Дончич выступал в дебютном сезоне в НБА, а также автограф словенского защитника. На обратной стороне приводятся слова Дончича, которые он произнес, будучи новичком. Лука пошутил, что завершит карьеру, если забьет сверху через Леброна Джеймса.

В 2021 году аналогичная карточка была продана в частной сделке за 4,6 миллиона долларов. Рекорд принадлежит коллекционной карточке Леброна Джеймса – 5,2 млн.

25 лучших европейцев НБА по версии пользователей Sports.ru