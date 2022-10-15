«Мэверикс» откроют статую Дирка Новицки в день рождественского матча с «Лейкерс»
«Даллас» объявил о том, что представит статую легендарного игрока команды в день рождественского матча с «Лейкерс».
«Мэверикс» ранее вывели из обращения номер Новицки и показали уменьшенную копию статуи. Дирк изображен в момент совершения фирменного броска с отклонением.
Немецкий форвард завершил карьеру в НБА в 2019 году после 21 сезона в составе «Далласа». За карьеру он набрал 31560 очков и в 2011 году привел техасский клуб у первому чемпионскому титулу.
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Фото: USA TODAY Sports-Scanpix
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