В сети появилось первое изображение формы на Матч звезд НБА

В сети появилась фотография предполагаемой формы одной из сборных предстоящего Матча всех звезд НБА.

На фотографии представлена майка с 77-м номером звезды «Мэверикс» .

72-й звезд лиги будет сыгран 19 февраля в Солт-Лейк-Сити.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться

Мы подсели на НБА благодаря кассетам NBA Superstars. Джордан парил под саундтрек к Top Gun, а Мэджик феерил под Джанет Джексон

Фото: Mavs Tracker