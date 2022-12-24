В сети появилось первое изображение формы на Матч звезд НБА
В сети появилась фотография предполагаемой формы одной из сборных предстоящего Матча всех звезд НБА.
На фотографии представлена майка с 77-м номером звезды «Мэверикс» Луки Дончича.
72-й Матч звезд лиги будет сыгран 19 февраля в Солт-Лейк-Сити.
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Фото: Mavs Tracker
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