В сети появилось первое изображение формы на Матч звезд НБА

Теги Даллас НБА Матч всех звезд НБА фото Лука Дончич игровая форма экипировка Баскетбол

В сети появилась фотография предполагаемой формы одной из сборных предстоящего Матча всех звезд НБА.

На фотографии представлена майка с 77-м номером звезды «Мэверикс» Луки Дончича.

72-й Матч звезд лиги будет сыгран 19 февраля в Солт-Лейк-Сити.

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Фото: Mavs Tracker

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6 комментариев

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leppyanen
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Ну хоть цвета не петушиные, и то хорошо.
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rembrandao
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Ответ АРХАТ
Крутая была тема когда каждый игрок играл в форме своей команды на МВЗ
Так в матче новичков и второгодок играют
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АРХАТ
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Крутая была тема когда каждый игрок играл в форме своей команды на МВЗ
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wallenberg
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Безвкусица какая-то, надеюсь это черновой вариант.
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Ivan85
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Такая же невзрачная, как и игра в защите на этом празднике баскетбола. Но хотя бы и не вырвиглазно-цветастая как у условных Майями
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Рома Шторкин
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Как бы само собой,что парнишка с номером 77 туда попадает.А кто если не он?
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