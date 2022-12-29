Эндрю Уиггинс был близок к возвращению в строй, но простудился и пропустил 12-ю игру подряд

Теги травмы Голден Стэйт НБА Эндрю Уиггинс Баскетбол

Форвард «Уорриорз» Эндрю Уиггинс должен был вернуться в строй в матче с «Джаз» (112:107) в среду, но пропустил встречу из-за болезни.

Перед этим Уиггинс отсутствовал на протяжении 11 игр подряд из-за травмы мышцы правого бедра.

«Голден Стэйт» хочет, чтобы перед возвращением Уиггинс принял участие в полноценной тренировке. Поскольку в четверг у «воинов» выходной, канадец с высокой вероятностью не сыграет и в пятницу против «Портленда».

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1 комментарий

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Drinkinss
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Ну с ним полегче будет. А то играть блин некому. Тай джером, муди и болдуин сегодня играли….
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