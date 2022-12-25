Эндрю Уиггинс не сыграет с «Мемфисом» на Рождество, участие Дрэймонда Грина под вопросом
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин может пропустить матч против «Мемфиса» на Рождество (25 декабря) из-за травмы.
Грин испытывает болевые ощущения в правой стопе. Его участие во встрече находится под вопросом.
Матч с «Гризлис» пропустят Эндрю Уиггинс и Стефен Карри. Уиггинс продолжает восстанавливаться после травмы приводящей мышцы бедра, Карри выбыл на длительный срок из-за подвывиха плеча.
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