Эндрю Уиггинс не сыграет с «Мемфисом» на Рождество, участие Дрэймонда Грина под вопросом

Теги травмы Голден Стэйт Мемфис НБА Стефен Карри Дрэймонд Грин Эндрю Уиггинс Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин может пропустить матч против «Мемфиса» на Рождество (25 декабря) из-за травмы.

Грин испытывает болевые ощущения в правой стопе. Его участие во встрече находится под вопросом.

Матч с «Гризлис» пропустят Эндрю Уиггинс и Стефен Карри. Уиггинс продолжает восстанавливаться после травмы приводящей мышцы бедра, Карри выбыл на длительный срок из-за подвывиха плеча.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться

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1 комментарий

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За Валенсию с 1999
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Всё равно гсв плей-офф не светит. Можно сливать очередной бездарный сезон
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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