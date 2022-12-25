Эндрю Уиггинс не сыграет с «Мемфисом» на Рождество, участие Дрэймонда Грина под вопросом

Форвард « » может пропустить матч против « » на Рождество (25 декабря) из-за травмы.

Грин испытывает болевые ощущения в правой стопе. Его участие во встрече находится под вопросом.

Матч с «Гризлис» пропустят и . Уиггинс продолжает восстанавливаться после травмы приводящей мышцы бедра, Карри выбыл на длительный срок из-за подвывиха плеча.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться