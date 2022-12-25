Джей Ар Смит: «Уиггинс должен был выиграть награду MVP финальной серии»
Двукратный чемпион НБА Джей Ар Смит считает, что награда MVP финальной серии плей-офф 2022 года должна была достаться Эндрю Уиггинсу, а не Стефену Карри.
«В первой финальной серии «Уорриорз» Игудала был лучшим в нападении и защите. В следующих двух финальных сериях Дюрэнт был Дюрэнтом. При всем уважении к Карри, на мой взгляд, Уиггинс должен был получить награду MVP в последней финальной серии. Но это мое личное мнение», – написал Смит.
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В 2015-м у Карри уже украли МВП Финала отдав Игудале. Я пересматривал ту серию. За Карри гонялась пол команды соперника в попытке ему помешать, а Игудала стоял себе в углу свободно и реализовывал скидки Стефа.
За что ему честь и хвала, но не МВП. Защита Игги конечно тоже помогла, но по сути Леброн свои под 40 и так набирал.
Просто Кавс выдохлись к 4-му матчу без Ирвинга и Лава. А с ними скорее всего затащили бы Финал против молодого ГСВ.