Джей Ар Смит: «Уиггинс должен был выиграть награду MVP финальной серии»

Теги Джей Ар Смит Голден Стэйт Андре Игудала НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Эндрю Уиггинс Баскетбол

Двукратный чемпион НБА Джей Ар Смит считает, что награда MVP финальной серии плей-офф 2022 года должна была достаться Эндрю Уиггинсу, а не Стефену Карри.

«В первой финальной серии «Уорриорз» Игудала был лучшим в нападении и защите. В следующих двух финальных сериях Дюрэнт был Дюрэнтом. При всем уважении к Карри, на мой взгляд, Уиггинс должен был получить награду MVP в последней финальной серии. Но это мое личное мнение», – написал Смит.

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4 комментария

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Andraey
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Давненько не попадал в заголовки, вот и брякнул что-то позабористей.
В 2015-м у Карри уже украли МВП Финала отдав Игудале. Я пересматривал ту серию. За Карри гонялась пол команды соперника в попытке ему помешать, а Игудала стоял себе в углу свободно и реализовывал скидки Стефа.
За что ему честь и хвала, но не МВП. Защита Игги конечно тоже помогла, но по сути Леброн свои под 40 и так набирал.
Просто Кавс выдохлись к 4-му матчу без Ирвинга и Лава. А с ними скорее всего затащили бы Финал против молодого ГСВ.
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Light Yagami
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Беспонтовый был финал, ничем не запомнился даже.
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Свежий
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А аргументы то какие этого высказывания у Смита? Сказал, как в лужу пёрнул. У Карри — статистика в финале 31+6+5, какие могут быть еще варианты МВП? Даже комментировать этот бред не хочется, но забомбило!
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salogiannis
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Такой забористой шмали позавидовал бы сам Ламар Одом
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