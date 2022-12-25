Джей Ар Смит: «Уиггинс должен был выиграть награду MVP финальной серии»

Двукратный чемпион НБА Джей Ар Смит считает, что награда MVP финальной серии плей-офф 2022 года должна была достаться , а не .

«В первой финальной серии «Уорриорз» Игудала был лучшим в нападении и защите. В следующих двух финальных сериях был Дюрэнтом. При всем уважении к Карри, на мой взгляд, Уиггинс должен был получить награду MVP в последней финальной серии. Но это мое личное мнение», – написал Смит.

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