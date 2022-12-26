Дрэймонд Грин восстановился к матчу с «Мемфисом» на Рождество
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин восстановился после небольшой травмы правой стопы.
Главны тренер «Уорриорз» Стив Керр сообщил, что Грин готов принять участие в рождественском матче против «Мемфиса».
Встречу пропустят Эндрю Уиггинс и Стефен Карри. Уиггинс продолжает восстанавливаться после травмы приводящей мышцы бедра, Карри выбыл на длительный срок из-за подвывиха плеча.
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