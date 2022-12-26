Дрэймонд Грин восстановился к матчу с «Мемфисом» на Рождество

Теги травмы Голден Стэйт Мемфис НБА Стефен Карри Дрэймонд Грин Эндрю Уиггинс Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин восстановился после небольшой травмы правой стопы.

Главны тренер «Уорриорз» Стив Керр сообщил, что Грин готов принять участие в рождественском матче против «Мемфиса».

Встречу пропустят Эндрю Уиггинс и Стефен Карри. Уиггинс продолжает восстанавливаться после травмы приводящей мышцы бедра, Карри выбыл на длительный срок из-за подвывиха плеча.

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