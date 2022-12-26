Дрэймонд Грин восстановился к матчу с «Мемфисом» на Рождество

Форвард « » восстановился после небольшой травмы правой стопы.

Главны тренер «Уорриорз» Стив Керр сообщил, что Грин готов принять участие в рождественском матче против « ».

Встречу пропустят и . Уиггинс продолжает восстанавливаться после травмы приводящей мышцы бедра, Карри выбыл на длительный срок из-за подвывиха плеча.

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