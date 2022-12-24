Джейсон Тейтум – о финале НБА-2022: «Я был истощен от стресса и давления»

Теги Бостон Голден Стэйт НБА Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум рассказал о своем психологическом состоянии во время финальной серии НБА-2022 против «Голден Стэйт» (2-4).

«Я был просто истощен от стресса и давления, которое ощутил на себе. Ментально и физически. Я отчетливо помню, что чувствовал в тот момент. Мы не уступали «Уорриорз» по таланту. Но они вышли в финал не в первый раз, поэтому не паниковали. Просто они были сильнее нас морально, и это горький опыт», – признался Тейтум.

В шести матчах финальной серии лидер «Селтикс» набирал в среднем 21,5 очка, 6,8 подбора и 7 передач.

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1 комментарий

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Magzhan Estigarribia
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бедный до сих пор переживает.
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