Джейсон Тейтум – о финале НБА-2022: «Я был истощен от стресса и давления»

Форвард «Бостона» рассказал о своем психологическом состоянии во время финальной серии НБА-2022 против «Голден Стэйт» (2-4).

«Я был просто истощен от стресса и давления, которое ощутил на себе. Ментально и физически. Я отчетливо помню, что чувствовал в тот момент. Мы не уступали «Уорриорз» по таланту. Но они вышли в финал не в первый раз, поэтому не паниковали. Просто они были сильнее нас морально, и это горький опыт», – признался Тейтум.

В шести матчах финальной серии лидер «Селтикс» набирал в среднем 21,5 очка, 6,8 подбора и 7 передач.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

Гонка за титулом НБА: у «Бостона» историческая атака, «Голден Стэйт» все еще вне плей-офф, а рвутся наверх молодые