Кендрик Перкинс: «Кавай и Джордж посадили Тейтума с Брауном себе на колени и отшлепали дизайнерским ремнем»

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Бывший игрок НБА, известный эксперт Кендрик Перкинс критически отозвался о «Бостоне» и лидерах команды Джейсоне Тейтуме и Джейлене Брауне по итогам матчей с «Голден Стэйт» и «Клипперс».

«Сперва светлокожие братья из «Голден Стэйт» надрали Брауну и Тейтуму задницы, а затем Кавай и Джордж посадили их себе на колени и отшлепали дизайнерским ремнем. Боже, храни Америку», – написал Перкинс в соцсетях.

Лидирующие в сезоне-22/23 потерпели в Калифорнии два крупных поражения: 107:123 от «Уорриорз» и 93:113 от «Клипперс».

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