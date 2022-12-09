Известный журналист оценил перспективы финалистов плей-офф-2022 «Селтикс» в стартовавшем сезоне.

«Если кто-то и может заставить меня не считать фаворитом , так это . Я думаю, что «Селтикс» способны завоевать чемпионский титул.

Если смотреть на них прямо сейчас, то , безусловно, мой главный кандидат на звание самому ценному игроку. выглядел впечатляюще, но вот он вышел против «Бостона» прошлым вечером, и они потерпели поражение. Там был счет в духе 98:55 или что-то вроде того.

Джейсон Тейтум набирает в среднем 30 очков при реализации 48%. Прямо сейчас «Селтикс» должны считаться основным претендентом на титул. Первое место в атакующем рейтинге и 12-е в защитном, что неплохо. И это без Роберта Уильямса, который пока восстанавливается», – заявил Стивен Эй.

«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»