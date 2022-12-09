Стивен Эй Смит: «Бостон» способен взять титул. Тейтум явный MVP»
Известный журналист Стивен Эй Смит оценил перспективы финалистов плей-офф-2022 «Селтикс» в стартовавшем сезоне.
«Если кто-то и может заставить меня не считать фаворитом «Голден Стэйт», так это «Бостон». Я думаю, что «Селтикс» способны завоевать чемпионский титул.
Если смотреть на них прямо сейчас, то Джейсон Тейтум, безусловно, мой главный кандидат на звание самому ценному игроку. Девин Букер выглядел впечатляюще, но вот он вышел против «Бостона» прошлым вечером, и они потерпели поражение. Там был счет в духе 98:55 или что-то вроде того.
Джейсон Тейтум набирает в среднем 30 очков при реализации 48%. Прямо сейчас «Селтикс» должны считаться основным претендентом на титул. Первое место в атакующем рейтинге и 12-е в защитном, что неплохо. И это без Роберта Уильямса, который пока восстанавливается», – заявил Стивен Эй.
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