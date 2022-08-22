Джейсон Тейтум – о поражении в финале: «Я был несчастен. Я просидел дома три-четыре дня подряд»

Форвард «Бостона» рассказал, как тяжело он перенес поражение в финальной серии плей-офф от «Голден Стэйт» (2-4).

«Три-четыре дня после финальной серии я был несчастен. Я был очень-очень несчастен. Мне потребовалось время, чтобы выйти из этой депрессии и начать наслаждаться жизнью, наслаждаться общением с сыном и семьей.

Это было тяжело. Иногда я кажусь таким спокойным, не знаю, понимают ли люди, сколько я вкладываю в эту игру, как сильно меня это волнует, как усердно я работаю. Я буквально выложился по максимуму, я был выжат, и мы были очень близки к победе.

У меня пропал аппетит. Я не хотел ни с кем разговаривать. Не хотел никуда ходить. Я просто сидел дома три-четыре дня подряд», – сказал Тейтум.

«Голден Стэйт» менялся, «Бостон» – нет. В чем секрет чемпионов НБА?