Джейсон Тейтум: «До сих слышу от людей сожаления по поводу поражения в финале»

Форвард «Селтикс» рассказал о том, что поражение от в финальной серии плей-офф-2022 преследует его до сих пор.

«После финальной серии хотелось отдохнуть. Сезон получился долгим. Хотелось побыть с сыном и семьей. Освободиться от всего этого.

И всякий раз, когда я выходил из дома, доводилось слышать: «Эх, приятель, мы так хотели, чтобы вы... Удачи в следующем сезоне». До сих слышу от людей подобные заявления и сожаления по поводу поражения.

Это опыт, урок. Возможно, в следующий раз мы будем действовать в аналогичной ситуации иначе, если снова пробьемся туда. Конечно, грустно, что приходится вот так учиться подобным вещам. Но это мотивация. Это заставляет работать над тем, чтобы вернуться в финал», – заявил Тейтум.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри