Защитник «Уорриорз» признался, что ему не стоило эмоционально реагировать на критику легенды НБА Чарльза Баркли.

«Ну да, мне не следовало даже реагировать на это в принципе. В конце концов, только время даст ответ. Мне же надо просто играть в баскетбол, а те, кто должен говорить, пусть говорят.

Слушайте, ну что мне еще доказывать? На данном этапе все стало проще, риска уже нет», – заявил Клэй.

Томпсон неудачно начал сезон-22/23, Баркли заявил, что он «уже не тот». Клэй, который пропустил длительный период времени из-за травм, сказал, что слова легенды задели его за живое.

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