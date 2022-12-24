Клэй Томпсон: «Сожалею, что отреагировал на критику Чарльза Баркли»
Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон признался, что ему не стоило эмоционально реагировать на критику легенды НБА Чарльза Баркли.
«Ну да, мне не следовало даже реагировать на это в принципе. В конце концов, только время даст ответ. Мне же надо просто играть в баскетбол, а те, кто должен говорить, пусть говорят.
Слушайте, ну что мне еще доказывать? На данном этапе все стало проще, риска уже нет», – заявил Клэй.
Томпсон неудачно начал сезон-22/23, Баркли заявил, что он «уже не тот». Клэй, который пропустил длительный период времени из-за травм, сказал, что слова легенды задели его за живое.
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