Эксперт TNT, легендарный игрок НБА Чарльз Баркли поделился мнением о защитнике «Уорриорз» , который в матче с «Санз» сорвался и заработал первое удаление в карьере.

«Не так давно Клэй Томпсон был лучшим двусторонним защитником в НБА, но он уже не тот. Это связано с травмами. Можно ли сказать, что он с ним все понятно? Нет, не думаю, что на нем надо ставить крест. Но пока он не тот, кем был раньше, и это не проходит бесследно. Отсюда эмоции, которые мы видим.

Стефу приходится выполнять больший объем работы. Молодым парням в команде нужно активизироваться, иначе не выиграет чемпионат. Молодым пора начать поддерживать команду», – заявил Баркли.

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