Защитник «Уорриорз» признался, что слышал высказывание члена Зала славы и эксперта TNT Чарльза Баркли по поводу падения его уровня игры.

По словам Клэя, который пропустил длительный период времени из-за травм, слова легенды задели его за живое.

«Ну да, не тот игрок. А кто остался бы на прежнем уровне? Неприятно и больно слышать такие слова. Я приложил так много усилий, чтобы стать тем, кем являюсь. Дайте мне немного чертового времени, чтобы окончательно вернуться», – заявил Томпсон.

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