Клэй Томпсон: «Неприятно слышать слова Баркли о том, что я уже не тот игрок. Дайте мне время»
Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон признался, что слышал высказывание члена Зала славы и эксперта TNT Чарльза Баркли по поводу падения его уровня игры.
По словам Клэя, который пропустил длительный период времени из-за травм, слова легенды задели его за живое.
«Ну да, не тот игрок. А кто остался бы на прежнем уровне? Неприятно и больно слышать такие слова. Я приложил так много усилий, чтобы стать тем, кем являюсь. Дайте мне немного чертового времени, чтобы окончательно вернуться», – заявил Томпсон.
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