Кевин Дюрэнт: «Уорриорз» всегда вызывают уважение, независимо от того, кто на площадке»

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Форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт заявил, что бруклинская команда серьезно отнеслась к матчу против «Уорриорз» (143:113), несмотря на кадровые трудности у соперника.

Действующие чемпионы провели встречу без Стефена Карри, Клэя Томпсона и Эндрю Уиггинса.

«Уорриорз» всегда вызывают уважение, независимо от того, кто на площадке. У них чемпионская система и чемпионские игроки.

Мы с самого начала сезона создавали себе хорошие возможности для бросков. И вот сейчас мяч начинает заходить в кольцо. На такие вещи требуется определенное время», – заявил Дюрэнт.

«Бруклин» выиграл первую половину матча с «Голден Стэйт» со счетом 91:51.

91 очко за первые 24 минуты игры – новый рекорд бруклинского клуба и 3-й результат в истории НБА.

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