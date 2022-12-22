Кевин Дюрэнт: «Уорриорз» всегда вызывают уважение, независимо от того, кто на площадке»
Форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт заявил, что бруклинская команда серьезно отнеслась к матчу против «Уорриорз» (143:113), несмотря на кадровые трудности у соперника.
Действующие чемпионы провели встречу без Стефена Карри, Клэя Томпсона и Эндрю Уиггинса.
«Уорриорз» всегда вызывают уважение, независимо от того, кто на площадке. У них чемпионская система и чемпионские игроки.
Мы с самого начала сезона создавали себе хорошие возможности для бросков. И вот сейчас мяч начинает заходить в кольцо. На такие вещи требуется определенное время», – заявил Дюрэнт.
«Бруклин» выиграл первую половину матча с «Голден Стэйт» со счетом 91:51.
91 очко за первые 24 минуты игры – новый рекорд бруклинского клуба и 3-й результат в истории НБА.
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