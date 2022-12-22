Кевин Дюрэнт: «Уорриорз» всегда вызывают уважение, независимо от того, кто на площадке»

Форвард «Нетс» заявил, что бруклинская команда серьезно отнеслась к матчу против «Уорриорз» (143:113), несмотря на кадровые трудности у соперника.

Действующие чемпионы провели встречу без , и Эндрю Уиггинса.

«Уорриорз» всегда вызывают уважение, независимо от того, кто на площадке. У них чемпионская система и чемпионские игроки.

Мы с самого начала сезона создавали себе хорошие возможности для бросков. И вот сейчас мяч начинает заходить в кольцо. На такие вещи требуется определенное время», – заявил Дюрэнт.

« » выиграл первую половину матча с « » со счетом 91:51.

91 очко за первые 24 минуты игры – новый рекорд бруклинского клуба и 3-й результат в истории НБА.

Мы подсели на НБА благодаря кассетам NBA Superstars. Джордан парил под саундтрек к Top Gun, а Мэджик феерил под Джанет Джексон

Игра в Австралии и Пуэрто-Рико, карьера в НБА, любимая комбинация в «Самаре». Первое интервью Джеймса Энниса в России