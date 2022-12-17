Джеймс Харден сделал результативную передачу между ног Клэя Томпсона

Теги Голден Стэйт Филадельфия НБА видео Джеймс Харден Клэй Томпсон Джордж Ньянг Баскетбол

Защитник «Сиксерс» Джеймс Харден в одном из эпизодов матча против «Уорриорз» (118:106) отметился оригинальной передачей.

Харден исполнил результативную передачу между ног плотно защищавшегося против него игрока «воинов» Клэя Томпсона. Джеймс ассистировал Джорджу Ньянгу, который забросил 3-очковый.

В активе Хардена 27 очков, 5 подборов и 9 передач.

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2 комментария

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Undrey
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Интимный момент получился)
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202standart
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Очко работает у Клея
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