Джеймс Харден сделал результативную передачу между ног Клэя Томпсона
Защитник «Сиксерс» Джеймс Харден в одном из эпизодов матча против «Уорриорз» (118:106) отметился оригинальной передачей.
Харден исполнил результативную передачу между ног плотно защищавшегося против него игрока «воинов» Клэя Томпсона. Джеймс ассистировал Джорджу Ньянгу, который забросил 3-очковый.
В активе Хардена 27 очков, 5 подборов и 9 передач.
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