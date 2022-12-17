Защитник «Сиксерс» в одном из эпизодов матча против «Уорриорз» (118:106) отметился оригинальной передачей.

Харден исполнил результативную передачу между ног плотно защищавшегося против него игрока «воинов» . Джеймс ассистировал , который забросил 3-очковый.

В активе Хардена 27 очков, 5 подборов и 9 передач.

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