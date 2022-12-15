Эксперт: «Из-за Дрэмонда Грина за «Уорриорз» невозможно болеть»

Эксперт Джастин Термин признался, что ему очень симпатичны и , но он не может болеть за «Голден Стэйт» из-за .

«Уорриорз» – самая симпатичная династия всех времен. Честное слово, невозможно болеть против Стефа и Клэя. Я знаю, какими бывают игроки НБА, и я знаю, какие Стеф и Клэй. Против них невозможно болеть.

Они обыграли моих «Селтикс» в прошлом сезоне, но мне было все равно, потому что я люблю этих двух парней и люблю Боба Майерса. Но из-за Дрэймонда за них невозможно болеть», – сказал Термин.

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