«Уорриорз» в матче против «Рэпторс» выпустили на площадку «двоичную» пятерку
Пользователь Reddit с ником jay_wiz заметил, что «Голден Стэйт» в какой-то момент матча против «Торонто» выпустил на площадку пятерку игроков, номера которых состояли исключительно из цифр 0 и 1.
За 4:27 до конца первой четверти Джамайкл Грин и Тай Джером вышли на паркет вместо Кевона Луни и Джордана Пула. Менее чем через минуту Джонатан Куминга заменил Дреймонда Грина, и на площадке собрался полностью «двоичный» состав.
Джонатан Куминга – 00
Донте Дивинченцо – 0
Джамайкл Грин – 1
Тай Джером – 10
Клэй Томпсон – 11
Этот состав провел на паркете 14 секунд, пока Мозес Муди (4-й номер) не заменил Донте Дивинченцо.
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пришёл как Муди и всё испортил.