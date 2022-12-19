«Уорриорз» в матче против «Рэпторс» выпустили на площадку «двоичную» пятерку

Теги Голден Стэйт Торонто НБА Клэй Томпсон Джамайкл Грин Донте Дивинченцо Тай Джером Джонатан Куминга Баскетбол

Пользователь Reddit с ником jay_wiz заметил, что «Голден Стэйт» в какой-то момент матча против «Торонто» выпустил на площадку пятерку игроков, номера которых состояли исключительно из цифр 0 и 1.

За 4:27 до конца первой четверти Джамайкл Грин и Тай Джером вышли на паркет вместо Кевона Луни и Джордана Пула. Менее чем через минуту Джонатан Куминга заменил Дреймонда Грина, и на площадке собрался полностью «двоичный» состав.

Джонатан Куминга – 00

Донте Дивинченцо – 0

Джамайкл Грин – 1

Тай Джером – 10

Клэй Томпсон – 11

Этот состав провел на паркете 14 секунд, пока Мозес Муди (4-й номер) не заменил Донте Дивинченцо.

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5 комментариев

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quznez
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Ответ Abdulla
Загнивающие гомо...ки. Ужас. Ещё и НБА эту вашу придумали, когда есть лига ВТБ...
отсылка-сарказм об головной офис небинаров в штатах в Сан-Франциско.
пришёл как Муди и всё испортил.
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Daff Rogers
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Ответ Mr.BadGuy
Если 00 и 0 разные номера, то значит можно брать номера 1 и 01
в 50х были игроки с номерами 03, 07 и 09
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Abdulla
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Ответ quznez
символично и бинарненько. для тех краёв совсем неудивительно.
Загнивающие гомо...ки. Ужас. Ещё и НБА эту вашу придумали, когда есть лига ВТБ...
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quznez
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Mr.BadGuy
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Если 00 и 0 разные номера, то значит можно брать номера 1 и 01
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