«Уорриорз» в матче против «Рэпторс» выпустили на площадку «двоичную» пятерку

Пользователь Reddit с ником jay_wiz заметил, что «Голден Стэйт» в какой-то момент матча против « » выпустил на площадку пятерку игроков, номера которых состояли исключительно из цифр 0 и 1.

За 4:27 до конца первой четверти и Тай Джером вышли на паркет вместо Кевона Луни и Джордана Пула. Менее чем через минуту Джонатан Куминга заменил Дреймонда Грина, и на площадке собрался полностью «двоичный» состав.

– 00

Донте Дивинченцо – 0

Джамайкл Грин – 1

Тай Джером – 10

– 11

Этот состав провел на паркете 14 секунд, пока Мозес Муди (4-й номер) не заменил .

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