Разыгрывающий «Индианы» стал автором победного броска в выездном матче с « » (111:108).

Халибертон забросил решающий 3-очковый при счете 108:108 за 2,6 секунды до сирены.

В ответной атаке не удалось поразить цель.

На счету Халибертона 43 очка, 2 подбора и 7 передач при 14 из 20 с игры и 10 из 16 из-за дуги.

43 очка – личный рекорд Тайриза в .

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