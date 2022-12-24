Тайриз Халибертон забросил победный 3-очковый в матче с «Майами»
Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон стал автором победного броска в выездном матче с «Майами» (111:108).
Халибертон забросил решающий 3-очковый при счете 108:108 за 2,6 секунды до сирены.
В ответной атаке Тайлеру Хирро не удалось поразить цель.
На счету Халибертона 43 очка, 2 подбора и 7 передач при 14 из 20 с игры и 10 из 16 из-за дуги.
43 очка – личный рекорд Тайриза в НБА.
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