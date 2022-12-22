Разыгрывающий «Индианы» отреагировал на критику экс-игрока НБА Уолли Щербяка.

Комментатор и студийный эксперт «Никс» назвал Тайриза «псевдо-оллстаром, который рвется на звезд, но не поедет туда».

«Я слышал это имя, Уолли Щербяк. Но не скажу вам, где он играл. Не скажу, чего он добился как баскетболист. Ничего не знаю об этом. Зато он многое сказал обо мне. Первая мысль, когда я все услышал: «Так, а кто это? И зачем он все это говорит обо мне?»

Не уверен, что я выходил и заявлял что-то в духе «Хочу поехать на Матч звезд в этом году, рвусь туда. Пожалуйста, голосуйте за меня».

Он может говорить что хочет, чтобы привлечь к себе внимание», – сказал Халибертон.

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