Тайриз Халибертон – о критике от Уолли Щербяка: «Слышал это имя, но ничего не знаю о его достижениях в баскетболе»

Теги Индиана Нью-Йорк НБА Матч всех звезд НБА Уолли Щербяк Тайриз Халибертон Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон отреагировал на критику экс-игрока НБА Уолли Щербяка.

Комментатор и студийный эксперт «Никс» назвал Тайриза «псевдо-оллстаром, который рвется на Матч звезд, но не поедет туда».

«Я слышал это имя, Уолли Щербяк. Но не скажу вам, где он играл. Не скажу, чего он добился как баскетболист. Ничего не знаю об этом. Зато он многое сказал обо мне. Первая мысль, когда я все услышал: «Так, а кто это? И зачем он все это говорит обо мне?»

Не уверен, что я выходил и заявлял что-то в духе «Хочу поехать на Матч звезд в этом году, рвусь туда. Пожалуйста, голосуйте за меня».

Он может говорить что хочет, чтобы привлечь к себе внимание», – сказал Халибертон.

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3 комментария

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Be1983kot18leta@gmail.com
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Kanu
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Хаха, также как и он о твоих :)
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Лиллард унижатель!
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