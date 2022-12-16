Защитник «Хит» повторил лучший результат клуба по точным 3-очковым за матч (10) и набрал рекордное для себя 41 очко против «Рокетс» (111:108).

Примечательно, что днем ранее во встрече с «Тандер» Хирро реализовал 9 бросков с дальней дистанции и набрал 35 очков.

Хирро повторил достижение звездных снайперов («Голден Стэйт») и («Филадельфия»), забрасывая как минимум по 9 3-очковых два дня подряд.

Хирро стал четвертым игроком в истории « », реализовавшим 10 дальних бросков за игру. Последний раз подобное удалось Данкану Робинсону 10 декабря 2019 года.

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