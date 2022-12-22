Мэтт Барнс – о критике Щербяка в адрес Халибертона: «Полный провал. В его высказывании нет смысла»

Экс-игрок НБА, эксперт ESPN Мэтт Барнс высказался по поводу критики другим бывшим игроком лиги Уолли Щербяком разыгрывающего «Индианы» .

Комментатор и студийный эксперт «Никс» назвал Тайриза «псевдо-оллстаром, который рвется на Матч звезд, но не поедет туда».

«Ох уж этот ублюдочный бездельник Уолли Щербяк… Тайриз Халибертон лидирует в лиге по результативным передачам, а он называет его псевдо-оллстаром, псевдо тем-то и псевдо еще кем-то. У меня только один вопрос: зачем? Какой в этом смысл?

Не понимаю, почему бывшие игроки считают, что они должны делать это. Они чувствуют себя лучше, проявляя неуважение к парням? Для меня это выглядит как полный провал. Мне это не нравится», – заявил Барнс.

Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков