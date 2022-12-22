«Замечательный молодой игрок». Уолли Щербяк извинился перед Тайризом Халибертоном

Теги Индиана Нью-Йорк НБА Матч всех звезд НБА Джулиус Рэндл Уолли Щербяк Джейлен Брансон Тайриз Халибертон Баскетбол

Бывший игрок НБА, комментатор «Никс» Уолли Щербяк извинился перед разыгрывающим «Индианы» Тайризом Халибертоном.

Щербяк ранее назвал Тайриза «псевдо-оллстаром, который рвется на Матч звезд, но не поедет туда».

«Я хочу лично извиниться перед Тайризом Халибертоном. Это замечательный молодой игрок. Он определенно претендует на попадание в число участников Звездного уикенда, равно как и Джулиус Рэндл с Джейленом Брансоном. Будет интересно узнать, кто же из них попадет туда. Все трое очень хорошие игроки», – заявил Щербяк.

Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков

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2 комментария

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Жора где ты был?
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Ответ Mr. FLY
Халибертон значительно более перспективный парень, чем Рэндл и Брансон. А играет уже более интересно уже сейчас…
Рэндлу 28 лет, о каких перспективах речь?) Он на самом пике на данный момент.
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Mr. FLY
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Халибертон значительно более перспективный парень, чем Рэндл и Брансон. А играет уже более интересно уже сейчас…
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