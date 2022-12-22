Бывший игрок , комментатор «Никс» Уолли Щербяк извинился перед разыгрывающим «Индианы» Тайризом Халибертоном.

Щербяк ранее назвал Тайриза «псевдо-оллстаром, который рвется на звезд, но не поедет туда».

«Я хочу лично извиниться перед . Это замечательный молодой игрок. Он определенно претендует на попадание в число участников Звездного уикенда, равно как и с . Будет интересно узнать, кто же из них попадет туда. Все трое очень хорошие игроки», – заявил Щербяк.

Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков