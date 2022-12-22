«Замечательный молодой игрок». Уолли Щербяк извинился перед Тайризом Халибертоном
Бывший игрок НБА, комментатор «Никс» Уолли Щербяк извинился перед разыгрывающим «Индианы» Тайризом Халибертоном.
Щербяк ранее назвал Тайриза «псевдо-оллстаром, который рвется на Матч звезд, но не поедет туда».
«Я хочу лично извиниться перед Тайризом Халибертоном. Это замечательный молодой игрок. Он определенно претендует на попадание в число участников Звездного уикенда, равно как и Джулиус Рэндл с Джейленом Брансоном. Будет интересно узнать, кто же из них попадет туда. Все трое очень хорошие игроки», – заявил Щербяк.
Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков
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