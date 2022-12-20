Бывший игрок , ныне студийный эксперт «Никс» Уолтер Щербяк критически отозвался о разыгрывающем «Пэйсерс» .

В недавнем матче между командами Халибертон смазал бросок на победу в концовке. Щербяк прокомментировал эпизод.

«А вот и мистер псевдо-оллстар со своим промахом в ключевом моменте.

Он очень хороший игрок, но не попадет на всех звезд. Парни вроде и попадут на Звездный уикенд, а Тайриз Халибертон нет. И сегодня мы увидели, почему именно», – заявил Щербяк.

22-летний Халибертон в нынешнем сезоне набирает 19,5 очка, 4,0 подбора и 10,7 передачи в среднем за игру.

Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков