Уолтер Щербяк – о Тайризе Халибертоне: «Псевдо-оллстар, который не поедет на Матч звезд»

Теги Индиана Нью-Йорк НБА Матч всех звезд НБА Джулиус Рэндл Уолтер Щербяк Джейлен Брансон Тайриз Халибертон Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне студийный эксперт «Никс» Уолтер Щербяк критически отозвался о разыгрывающем «Пэйсерс» Тайризе Халибертоне.

В недавнем матче между командами Халибертон смазал бросок на победу в концовке. Щербяк прокомментировал эпизод.

«А вот и мистер псевдо-оллстар со своим промахом в ключевом моменте.

Он очень хороший игрок, но не попадет на Матч всех звезд. Парни вроде Джулиуса Рэндла и Джейлена Брансона попадут на Звездный уикенд, а Тайриз Халибертон нет. И сегодня мы увидели, почему именно», – заявил Щербяк.

22-летний Халибертон в нынешнем сезоне набирает 19,5 очка, 4,0 подбора и 10,7 передачи в среднем за игру.

Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков

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9 комментариев

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Spit@ma
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Смешной эксперт, смешная оценка;)
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Андрей Калашников
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Ответ Сергей Орлов
То, что американские комментаторы не могут выговорить Щербяк, не делает его Зэрбияком)
Его предки были Щербяками, а он и сам так не выговорит. И раз уж он представляется «мистер Зэрбияк», то так оно и есть)

например, твое имя «Сергей» имеет латинское происхождение и когда-то произносилось «Сергиус». это нормально, что языковые нормы трансформируются в зависимости от культурно-географического контекста
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ZhunusOFF
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С таким студийным ’экспертом’ Никс ничего не светит.
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SiberMK
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Ну не попал на победу в клатче, таких игр и у великих множество. Ну и Халибертон выглядит более целостным игроком, а нью-йоркские ребята больше ролевики, чем олл стары
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Ballboy13
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Вот чувство прямо противоположное, Халибертон попадет на МВЗ, а Рендл и Брансон мимо. Глянем в феврале
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AaaaRrrr
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Чёт мне кажется что Рендл куда больше похож на псевдо-оллстара
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Сергей Орлов
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То, что американские комментаторы не могут выговорить Щербяк, не делает его Зэрбияком)
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Ужратый Гусениц
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Ответ CaptainFootballiste
Фэнтези олл-стар говорит про будущего олл-стара. Кто такой этот Уолли Сзорбьяк? Для меня это белый тип, который крутился под ногами Кевина Гарнетта в Миннесота. Только помню, что у него 10-й номер был. Он даже в симуляторах от ЕА не забрасывал, а тут говорит кому быть звездой, а кому нет) Смех, да и только!
Ну раз в симуляторах не попадал, то да)
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CaptainFootballiste
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Фэнтези олл-стар говорит про будущего олл-стара. Кто такой этот Уолли Сзорбьяк? Для меня это белый тип, который крутился под ногами Кевина Гарнетта в Миннесота. Только помню, что у него 10-й номер был. Он даже в симуляторах от ЕА не забрасывал, а тут говорит кому быть звездой, а кому нет) Смех, да и только!
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