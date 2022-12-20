Уолтер Щербяк – о Тайризе Халибертоне: «Псевдо-оллстар, который не поедет на Матч звезд»
Бывший игрок НБА, ныне студийный эксперт «Никс» Уолтер Щербяк критически отозвался о разыгрывающем «Пэйсерс» Тайризе Халибертоне.
В недавнем матче между командами Халибертон смазал бросок на победу в концовке. Щербяк прокомментировал эпизод.
«А вот и мистер псевдо-оллстар со своим промахом в ключевом моменте.
Он очень хороший игрок, но не попадет на Матч всех звезд. Парни вроде Джулиуса Рэндла и Джейлена Брансона попадут на Звездный уикенд, а Тайриз Халибертон нет. И сегодня мы увидели, почему именно», – заявил Щербяк.
22-летний Халибертон в нынешнем сезоне набирает 19,5 очка, 4,0 подбора и 10,7 передачи в среднем за игру.
Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков
например, твое имя «Сергей» имеет латинское происхождение и когда-то произносилось «Сергиус». это нормально, что языковые нормы трансформируются в зависимости от культурно-географического контекста