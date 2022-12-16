«Уорриорз» вернули Джеймса Уайзмена из G-лиги

Теги Голден Стэйт НБА G-лига Джеймс Уайзмен Баскетбол

«Голден Стэйт» объявил о возвращении центрового Джеймса Уайзмена в основной состав клуба.

21-летний баскетболист ранее был отправлен в фарм-команду для выступления в G-лиге во второй раз. В сумме он провел за «Санта-Круз» 10 матчей, набирая в среднем 18,8 очка, 10,6 подбора и 1,4 блок-шота.

Второй номер драфта-2020 пропустил весь прошлый сезон из-за травмы. В начале нынешнего регулярного чемпионата он принял участие в 12 играх за основу «Уорриорз» со средними показателями 6,5 очка и 3,7 подбора.

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