«Уорриорз» вернули Джеймса Уайзмена из G-лиги

« » объявил о возвращении центрового в основной состав клуба.

21-летний баскетболист ранее был отправлен в фарм-команду для выступления в G-лиге во второй раз. В сумме он провел за «Санта-Круз» 10 матчей, набирая в среднем 18,8 очка, 10,6 подбора и 1,4 блок-шота.

Второй номер драфта-2020 пропустил весь прошлый сезон из-за травмы. В начале нынешнего регулярного чемпионата он принял участие в 12 играх за основу «Уорриорз» со средними показателями 6,5 очка и 3,7 подбора.

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