«Уорриорз» вернули Уайзмена из G-лиги

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«Голден Стэйт» объявил о возвращении центрового Джеймса Уайзмена в основной состав клуба.

В середине ноября 21-летний баскетболист был отправлен в фарм-команду для выступления в G-лиге. Он провел там семь матчей, набирая в среднем 15,6 очка, 10,1 подбора и 1,1 блок-шота.

Второй номер драфта-2020 пропустил весь прошлый сезон из-за травмы. В начале нынешнего регулярного чемпионата он принял участие в 11 играх за основу «Уорриорз» со средними показателями 6,8 очка и 3,8 подбора.

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