объявил о возвращении центрового в основной состав клуба.

По словам главного тренера «воинов» , возвращение Уайзмена само по себе не означает, что второй номер драфта-2020 получает стабильное место в составе чемпионов НБА.

«Будем смотреть по ситуации, в зависимости от состояния здоровья игроков и их текущей формы. Точно я знаю только то, что Джеймсу нужно играть, нужна практика. Так что если все будут здоровы и мы будем понимать, что Уайзмену нет места в ротации, что мы не выпустим его надолго, пусть лучше играет в Лиге развития 35 минут», – заявил Керр.

В середине ноября 21-летний баскетболист был отправлен в фарм-команду для выступления в G-лиге. Он провел там семь матчей, набирая в среднем 15,6 очка, 10,1 подбора и 1,1 блок-шота.

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