«Уорриорз» вызвали Патрика Болдуина в основу из фарм-команды в G-лиге

«Уорриорз» вызвали форварда в основной состав из фарм-команды в Лиге развития.

Болдуин в этом сезоне набирает в среднем по 10,6 очка, 5,0 подбора и 1,2 передачи в 9 матчах G-лиги за «Санта-Круз».

В последней встрече против «Оклахома-Сити Блю» Патрик набрал 25 очков и 6 подборов.

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