«Уорриорз» и «Рэпторз» – главные претенденты на Якоба Пелтля
«Голден Стэйт» и «Торонто» являются самыми настойчивыми командами в переговорах об обмене центрового «Сан-Антонио» Якоба Пелтля, пишет обозреватель Spurs Talk Эл Джей Эллис.
Отмечается, что «Рэпторз» не решаются отдавать за Пелтля больше, чем пик первого раунда с умеренной защитой. При этом переговоры между командами велись еще в прошлом сезоне.
В свою очередь, «Уорриорз» хотят обменять молодого центрового Джеймса Уайзмена, но «Сперс» не заинтересованы в подобной сделке и намерены получить драфт-активы.
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