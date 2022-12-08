«Уорриорз» и «Рэпторз» – главные претенденты на Якоба Пелтля

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«Голден Стэйт» и «Торонто» являются самыми настойчивыми командами в переговорах об обмене центрового «Сан-Антонио» Якоба Пелтля, пишет обозреватель Spurs Talk Эл Джей Эллис.

Отмечается, что «Рэпторз» не решаются отдавать за Пелтля больше, чем пик первого раунда с умеренной защитой. При этом переговоры между командами велись еще в прошлом сезоне.

В свою очередь, «Уорриорз» хотят обменять молодого центрового Джеймса Уайзмена, но «Сперс» не заинтересованы в подобной сделке и намерены получить драфт-активы.

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