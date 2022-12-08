«Уорриорз» и «Рэпторз» – главные претенденты на Якоба Пелтля

и являются самыми настойчивыми командами в переговорах об обмене центрового , пишет обозреватель Spurs Talk Эл Джей Эллис.

Отмечается, что «Рэпторз» не решаются отдавать за Пелтля больше, чем пик первого раунда с умеренной защитой. При этом переговоры между командами велись еще в прошлом сезоне.

В свою очередь, «Уорриорз» хотят обменять молодого центрового , но «Сперс» не заинтересованы в подобной сделке и намерены получить драфт-активы.

«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»