Джеймс Харден обошел Чарльза Баркли и поднялся на 27-е место в истории НБА по количеству очков за карьеру
Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден обошел легендарного Чарльза Баркли по количеству очков, набранных за карьеру, и поднялся на 27-е место в истории НБА по этому показателю.
33-летний Харден набрал свое 23 760-е очко в карьере, забросив из-за дуги в конце первой половины матча против «Сакраменто» (123:103). Баркли завершил карьеру с результатом 23 757 очков.
26-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги занимает Аллен Айверсон – 24 368 очков.
Харден завершил сегодняшний матч с 21 очком, 15 передачами, 7 подборами и 5 перехватами. После возвращения в строй после травмы защитник «Сиксерс» набирает 22,7 очка, 11,7 передачи, 5,7 подбора и 1,3 перехвата в среднем за игру.
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