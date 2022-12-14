Джеймс Харден обошел Чарльза Баркли и поднялся на 27-е место в истории НБА по количеству очков за карьеру

Разыгрывающий «Филадельфии» обошел легендарного по количеству очков, набранных за карьеру, и поднялся на 27-е место в истории по этому показателю.

33-летний Харден набрал свое 23 760-е очко в карьере, забросив из-за дуги в конце первой половины матча против (123:103). Баркли завершил карьеру с результатом 23 757 очков.

26-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги занимает – 24 368 очков.

Харден завершил сегодняшний матч с 21 очком, 15 передачами, 7 подборами и 5 перехватами. После возвращения в строй после травмы защитник «Сиксерс» набирает 22,7 очка, 11,7 передачи, 5,7 подбора и 1,3 перехвата в среднем за игру.

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