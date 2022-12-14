Джеймс Харден обошел Чарльза Баркли и поднялся на 27-е место в истории НБА по количеству очков за карьеру

Теги Аллен Айверсон Филадельфия Сакраменто НБА Чарльз Баркли Джеймс Харден Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден обошел легендарного Чарльза Баркли по количеству очков, набранных за карьеру, и поднялся на 27-е место в истории НБА по этому показателю.

33-летний Харден набрал свое 23 760-е очко в карьере, забросив из-за дуги в конце первой половины матча против «Сакраменто» (123:103). Баркли завершил карьеру с результатом 23 757 очков.

26-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги занимает Аллен Айверсон – 24 368 очков.

Харден завершил сегодняшний матч с 21 очком, 15 передачами, 7 подборами и 5 перехватами. После возвращения в строй после травмы защитник «Сиксерс» набирает 22,7 очка, 11,7 передачи, 5,7 подбора и 1,3 перехвата в среднем за игру.

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1 комментарий

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Айрат Ситдиков
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«После возвращение в строй после ТРАВМА»
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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