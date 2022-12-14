Стефен Карри: «Когда соперник спрашивает у тебя: «Ты в порядке?» – а судья говорит, что ничего не видел, это довольно забавная ситуация»

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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри прокомментировал технический фол, который он получил в первой четверти матча против «Милуоки» (111:128).

«Когда соперник спрашивает у тебя: «Ты в порядке?» – а судья говорит, что ничего не видел, это довольно забавная ситуация.

Я думаю, что это был явный фол. На самом деле я удивился, что попал. Меня больше беспокоило, где свисток. Это был жаркий момент, и я просто дал волю эмоциям», – сказал Карри.

Карри получил технический после того, как набросился на судью, который не зафиксировал фол при трехочковом броске.

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