Стефен Карри: «Когда соперник спрашивает у тебя: «Ты в порядке?» – а судья говорит, что ничего не видел, это довольно забавная ситуация»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» прокомментировал технический фол, который он получил в первой четверти матча против (111:128).

«Когда соперник спрашивает у тебя: «Ты в порядке?» – а судья говорит, что ничего не видел, это довольно забавная ситуация.

Я думаю, что это был явный фол. На самом деле я удивился, что попал. Меня больше беспокоило, где свисток. Это был жаркий момент, и я просто дал волю эмоциям», – сказал Карри.

Карри получил технический после того, как набросился на судью, который не зафиксировал фол при трехочковом броске.

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