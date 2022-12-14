Родриг Бобуа: «Я играл в одной команде с Новицки. Но то, как Вембаньяма бросает после ведения – это невероятно»

Бывший игрок сравнил форварда «Метрополитана» с легендой «Мэверикс» .

«Что я могу сказать о нем, чего вы не знаете? Я просто его поклонник. Я наслаждаюсь всем, как и вы. Я знал, что он талантлив, но то, что он делает в этом сезоне, меня поражает.

Он потрясающий игрок. Я видел высоких парней, которые умеют бросать. Я играл в одной команде с Дирком Новицки. Но то, как он бросает после ведения – это невероятно. Он единственный в своем роде. Я желаю ему всего наилучшего», – сказал разыгрывающий .

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