Чарльз Баркли: «Мы постоянно говорим о «Лейкерс», хотя они ужасны. Это заговор НБА»

Теги Лейкерс НБА Вашингтон телевидение Чарльз Баркли Брэдли Бил Баскетбол

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли выразил недовольство популярностью «Лейкерс» на телевидении.

«Лейкерс» надоели. Мы постоянно говорим о них так, как будто они в порядке. Это заговор НБА. Мы обсуждаем их на телевидении каждый день, как клоуны. Нам приходится постоянно говорить о них, хотя они ужасны.

Мы не обсуждаем другие команды, когда они находятся на 12-м месте. Мы никогда не упоминали здесь «Вашингтон», верно? Мы не рассказываем о том, как же хорош Брэдли Бил. Вместо этого мы всегда показываем «Лейкерс», – заявил Баркли.

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1 комментарий

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Abdulla
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Дед, просыпайся, Бил ломается иногда и не так уж он и хорош. Как по мне, так лучший игрок Вашингтона - Порзингис.
К слову, что есть Бил, что его нет - играют одинаково, больше бросоков получают Порзингис и Кузьма, Авдия потихоньку шевелится.
Бил не делает лучше товарищей по команде. Такая себе звезда.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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