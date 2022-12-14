Чарльз Баркли: «Мы постоянно говорим о «Лейкерс», хотя они ужасны. Это заговор НБА»
Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли выразил недовольство популярностью «Лейкерс» на телевидении.
«Лейкерс» надоели. Мы постоянно говорим о них так, как будто они в порядке. Это заговор НБА. Мы обсуждаем их на телевидении каждый день, как клоуны. Нам приходится постоянно говорить о них, хотя они ужасны.
Мы не обсуждаем другие команды, когда они находятся на 12-м месте. Мы никогда не упоминали здесь «Вашингтон», верно? Мы не рассказываем о том, как же хорош Брэдли Бил. Вместо этого мы всегда показываем «Лейкерс», – заявил Баркли.
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К слову, что есть Бил, что его нет - играют одинаково, больше бросоков получают Порзингис и Кузьма, Авдия потихоньку шевелится.
Бил не делает лучше товарищей по команде. Такая себе звезда.