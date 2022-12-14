Чарльз Баркли: «Мы постоянно говорим о «Лейкерс», хотя они ужасны. Это заговор НБА»

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли выразил недовольство популярностью «Лейкерс» на телевидении.

«Лейкерс» надоели. Мы постоянно говорим о них так, как будто они в порядке. Это заговор НБА. Мы обсуждаем их на телевидении каждый день, как клоуны. Нам приходится постоянно говорить о них, хотя они ужасны.

Мы не обсуждаем другие команды, когда они находятся на 12-м месте. Мы никогда не упоминали здесь , верно? Мы не рассказываем о том, как же хорош . Вместо этого мы всегда показываем , – заявил Баркли.

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