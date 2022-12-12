Виктор Бут рассказал о своем пожелании американке Грайнер во время обмена
На прошлой неделе американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи в результате обмена на россиянина Виктора Бута.
По словам Бута, в момент обмена в аэропорту Абу-Даби он пожелал звезде женской НБА удачи.
«Я пожелал ей удачи, она даже протянула руку... Наша традиция – надо желать всем удачи и счастья», – рассказал Бут.
Виктор Бут отбывал в США 25-летний тюремный срок за торговлю оружием. Он был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии выдан США.
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