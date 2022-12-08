Опубликовано видео обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута

Теги УГМК жен чемпионат России жен сборная США жен женская НБА видео Бриттни Грайнер Политика Баскетбол

Обнародовано видео обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби.

В четверг, 8 декабря, центровая УГМК Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи в результате обмена на Бута.

Соглашение об обмене Грайнер на Бута было заключено в ОАЭ.

Грайнер была арестована в московском аэропорту в феврале 2022 года с картриджами для вейпа, содержащими гашишное масло. В августе ее приговорили к девяти годам колонии строгого режима. 4 ноября ее перевели из подмосковного следственного изолятора в колонию.

Виктор Бут отбывал в США 25-летний тюремный срок за торговлю оружием. Он был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии выдан США.

💥 Бриттни Грайнер провела в российской тюрьме 293 дня. Ее обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США

Оружейный барон, хакеры-миллионеры и киллер. На кого могут обменять Бриттни Грайнер

Деннис Родман корешится с политиками по всему миру. А в Россию на переговоры все-таки не поедет

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные