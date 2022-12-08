Опубликовано видео обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута

Обнародовано видео обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби.

В четверг, 8 декабря, центровая УГМК Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи в результате обмена на Бута.

Соглашение об обмене Грайнер на Бута было заключено в ОАЭ.

Грайнер была арестована в московском аэропорту в феврале 2022 года с картриджами для вейпа, содержащими гашишное масло. В августе ее приговорили к девяти годам колонии строгого режима. 4 ноября ее перевели из подмосковного следственного изолятора в колонию.

Виктор Бут отбывал в США 25-летний тюремный срок за торговлю оружием. Он был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии выдан США.

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