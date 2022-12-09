Бриттни Грайнер состригла дредлоки по собственному желанию в преддверии зимы

Источник, близкий к Бриттни Грайнер, опроверг слухи о том, что американская баскетболистка была вынуждена состричь свои фирменные дредлоки во время пребывания в российской колонии строгого режима.

Двукратная олимпийская чемпионка решила коротко подстричься по собственному желанию в преддверии суровой русской зимы. По словам адвоката Грайнер Марии Благоволиной, девушка мерзла каждый раз, когда мыла волосы, и к концу ноября решила постричься, чтобы облегчить свою жизнь в колонии, где она должна была остаться надолго.

В четверг, 8 декабря, центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи в результате обмена на россиянина Виктора Бута.

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