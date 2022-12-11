Стефен Карри забросил трехочковый под сирену, отвернувшись от кольца
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри в концовке первой четверти матча против «Бостона» забросил из-за дуги под сирену, отвернувшись от кольца до того, как мяч опустился в корзину.
Матч закончился победой «Уорриорз» со счетом 123:107.
Карри набрал 32 очка, реализовав 12 из 21 с игры, включая 6 из 11 трехочковых, сделал 7 передач и 6 подборов.
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