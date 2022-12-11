Разыгрывающий «Голден Стэйт» в концовке первой четверти матча против забросил из-за дуги под сирену, отвернувшись от кольца до того, как мяч опустился в корзину.

Матч закончился победой «Уорриорз» со счетом 123:107.

Карри набрал 32 очка, реализовав 12 из 21 с игры, включая 6 из 11 трехочковых, сделал 7 передач и 6 подборов.

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