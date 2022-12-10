Клэй Томпсон: «Хочется выиграть как минимум пять титулов с «Голден Стэйт»

Защитник «Уорриорз» заявил, что его не удовлетворят четыре чемпионских титула по завершении карьеры.

«Я хочу, чтобы меня запомнили как победителя. Недавно попался текст, посвященный игрокам, которые выиграли пять и более титулов. Список очень короткий.

Это прекрасно, что у меня вообще есть шанс на такую коллекцию перстней, но все же хочется выиграть как минимум пять титулов с , это застолбит за нами звание Династии на десятилетия», – заявил Клэй.

В сезоне-21/22 Томпсон стал чемпионом НБА в четвертый раз.

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