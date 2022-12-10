Клэй Томпсон: «Хочется выиграть как минимум пять титулов с «Голден Стэйт»
Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон заявил, что его не удовлетворят четыре чемпионских титула по завершении карьеры.
«Я хочу, чтобы меня запомнили как победителя. Недавно попался текст, посвященный игрокам, которые выиграли пять и более титулов. Список очень короткий.
Это прекрасно, что у меня вообще есть шанс на такую коллекцию перстней, но все же хочется выиграть как минимум пять титулов с «Голден Стэйт», это застолбит за нами звание Династии на десятилетия», – заявил Клэй.
В сезоне-21/22 Томпсон стал чемпионом НБА в четвертый раз.
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